Marsilio ai candidati FdI alle regionali: "Meloni soddisfatta, abbiamo la possibilità di cambiare la storia"

“Voglio dare un consiglio ai candidati: faremo la campagna elettorale fianco a fianco. Verremo dipinti come origine dei mali di tutti il mondo. Possiamo andare a testa alta in questa campagna elettorale perché abbiamo dato nuova credibilità all’Abruzzo. Ci presentavamo con bilanci non approvati, sanità commissariata e invece adesso siamo solidi, presenteremo la nuova rete ospedaliera e abbiamo ordine nel ciclo contabile. Un lavoro titanico, ma che abbiamo realizzato nonostante le difficoltà. Sono cose che fanno poco rumore ma che, al contrario, sanciscono il buon lavoro”.

Lo ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio presenziando alla presentazione ufficiale della lista per la provincia di Pescara dei candidati alle regionali del 10 marzo 2024. Intervento in cui a loro, ai coordinatori, ai dirigenti e a tutti gli aderenti al partito ha portato i saluti della premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. “È molto soddisfatta dell’operosità di Fratelli d’Italia Abruzzo”, ha affermato.

“Cinque anni fa era tutto un altro clima. Oggi abbiamo tre mesi di vantaggio e non sono poco per i nostri candidati. Ognuno ha le proprie legittime ambizioni per una lista molto forte. C’è esperienza, radicamento elettorale e questo rafforza il partito. Siamo il primo partito in Italia e i sondaggi continuano a darci soddisfazione, anzi, con punti percentuali in crescita”, ha detto ancora Marsilio

Parlando del futuro il presidente ha quindi espresso l'esigenza di “fare qualcosa in più delle promesse fatte. Non bisogna illudere le persone e noi ci siamo riusciti e continueremo a farlo. C’è ancora tanto lavoro da fare, spero di farlo con questo squadrone della provincia di Pescara. L’obiettivo è la continuità di lavoro della giunta regionale per concludere i progetti e i programmi e avere un governo duraturo”.

“L’Abruzzo ha troppo pagato la continua alternanza alla guida, adesso c’è la possibilità di andare lontano e cambiare la storia, sfruttando un’occasione rara come i nostri rapporti con il governo a guida Meloni. Non è un caso che la premier sia stata eletta nella nostra regione, una scelta oculata che sottolinea la rinascita dell’Abruzzo e quanto sia strategica per Roma. Vantiamo, poi, anche l’operato dei nostri parlamentari che fanno un grande lavoro per il bene dell’Abruzzo. Non vanno lì solo a sedersi sulle poltrone ma operano quotidianamente per lo sviluppo della regione. Non a caso abbiamo ottenuto un grande risultato con Strada dei Parchi. Continueremo su questa rotta - conclude Marsilio - per il bene dell’Abruzzo e degli abruzzesi. Chiudo con un ultimo consiglio ai candidati, non mangiate tutti dalla stessa ciotola, andiamo a convincere chi non vorrà venire a votare”.

Nel corso dell'incontro convocato per presentare i candidati sono intervenuti, tra gli altri, i senatori Etelwardo Sigismondi (che è anche segretario regionale) e Guido Liris, il deputato Guerino Testa e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli.