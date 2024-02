Regionali, il consigliere di Fratelli d'Italia D'Addazio punta alla rielezione: aperta a Penne la campagna elettorale

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Leonardo D'Addazio punta al nuovo mandato e si candita ancora una volta per ottenere uno scranno in consiglio regionale. Il consigliere vestino ha aperto a Penne la sua campagna elettorale alla presenza dei vertici del partito a cominciare dal presidente della Regione Marco Marsilio.

Il suo posto a Palazzo dell'Emiciclo D'Addazio lo occupa da dicembre 2022 e cioè da quando l'allora capogruppo Guerino Testa è stato eletto parlamentare. Alla guida della V commissione (salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro) il consigliere FdI ha tracciato un bilancio dell'attività svolta dicendosi orgoglioso di esserne presidente sottolineando che gli “piacerebbe continuare a esserlo, sempre dalla parte dei cittadini. Non è uno slogan, ma uno stile di vita, personale e professionale”.

Una sala piena quella polivalente in cui ha tenuto il suo discorso inaugurale ricordando che nel corso del suo mandato ha tenuto trentadue commissione e partecipato all'approvazione di otto leggi di cui è stato proponente e cofirmatario. Un riferimento particolare lo ha fatto in questo caso alla Rete ospedaliera “che ha consentito a Penne e Popoli di diventare ospedali di base con pronto soccorso aperto 24 ore su 24. Quindi il testo unico della cultura e cioè la Film Commissione “compiendo un vero salto di qualità per la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio culturale; il riconoscimento a Penne come 'Città della sartoria artigianale' e d il riconoscimento ai vigili del fuoco volontari, indispensabile supporto in caso di emergenze”.Otto le risoluzioni presentate oltre a una mozione, ha quindi precisato.

“Per me, fare politica – ha concludo D'Addazio - significa essere al servizio dei cittadini. Non li attendo nel mio ufficio ma vado da loro, nei loro territori, nelle loro case, nelle loro ‘vite’. È una questione di rispetto”

All'apertura della campagna elettorale erano presenti oltre a Marsilio e Testa che è anche coordinatore regionale, erano presenti anche il senatore e segretario regionale del partito Etelwardo Sigismondi e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli.