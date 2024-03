Il presidente del M5s Conte e il candidato presidente D'Amico incontrano l'associazione "Per una nuova Rancitelli"

A margine dell'incontro nel comitato elettorale di Luciano D'Amico del 2 marzo, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha anche incontrato alcuni componenti dell'associazione “Per un nuova Rancitelli” raccogliendo le loro istanze riguardo i problemi del quartiere.

In particolare Conte e D'Amico si sono confrontanti con la presidente Francesca Di Credito che ha illustrato loro i problemi di un quartiere dove c'è un'alta concentrazione di case popolari di proprietà proprio della Regione, tornando a denunciare il Ferro di Cavallo è stato sì abbattuto, ma che questo non avrebbe in alcun modo inciso su un calo dell'illegalità da sempre il vero grande problema della zona. Quindi la necessità di avere servizi utili alla cittadinanza proprio in quegli spazi, ha rimarcato Di Credico.

Un momento di ascolto su cui D'Amico ha preso i suoi impegni qualora venisse eletto nella tornata elettorale del 10 marzo. Un impegno che segue quello preso già nei giorni scorsi quando nella sede dell'associazione Insieme per Fontanelle aveva incontrato sia i rappresentanti dell'associazione che si trova nell'omonimo quartiere in via Caduti per Servizio, che quelli dell'associazione Per una nuova Rancitelli.

“Capisco e condivido le necessità che mi sono state poste – aveva quindi già dichiarato in quell'occasione come scritto in un post pubblicato – e sono convinto che la Regione debba investire in edilizia residenziale pubblica, molto presente in questi quartieri, tutti i fondi necessari”.

“Nel nostro programma – aveva detto ancora - abbiamo anche inserito un censimento degli alloggi popolari al fine di aiutare tutti i cittadini e garantire il diritto alla casa. I servizi, poi, devono essere ben presenti ovunque, per questo non sono d’accordo con la costruzione della sede della Regione nell'area di risulta, la logica del policentrismo vale in Regione come in ogni città”.

Scelte che per il candidato “non si sposano assolutamente con le esigenze dei cittadini, e questo è ben rappresentato anche dai disagi che si hanno con il ridimensionamento scolastico attuato da Regione Abruzzo”.