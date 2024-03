Regionali, prime dichiarazioni di Marsilio: "Giornata storica, ve lo avevo detto che vi mandavo a letto presto"

“Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte raccontava ancora di un testa a testa che non è mai esistito se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori. Il popolo abruzzese ha scelto di confermarmi l'onore di guidare la Regione altri cinque anni. Mai nei trent'anni precedenti era stata riconosciuto un secondo mandato. È stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro”.

A dirlo è stato il presidente della Regione Marco Marsilio che poco dopo le 2 si è recato presso il suo comitato elettorale di via Parini dove è esplosa la festa, commentando il dato elettorale con lo spoglio in corso (al momento sono state scrutinate 269 sezioni delle 1.634 totali con Marsilio al 54,56 e lo sfidante Luciano D'Amico al 45,44).

“Abbiamo chiesto altri cinque anni per continuare a crescere e completare l'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo. Esprimendo il profondo ringraziamento al popolo abruzzese per questo immenso privilegio che mi concede – ha detto ancora Marsilio - Questa è la missione della mia vita: restituire alla terra dei miei padri forza, dignità e il ruolo che merita. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti contro le chiacchiere vuote”, ha detto ancora.

“Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già cinque anni fa. Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo e non sarà il futuro dell'Italia. Mi impegno per essere all'altezza della fiducia, delle aspettative e dell'amore che mi è stato dimostrato. Buona notte a tutti”, conclude Marsilio che all'insistenza dei giornalisti che vorrebbero fargli delle domande risponde: “vi avevo fatto una promessa: che vi avrai mandato a dormire presto. Tranquilli ci vediamo domani alle 12 (ora in cui ha convocato la conferenza stampa all'Aquila). Adesso è il momento della festa.