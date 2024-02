Alle elezioni regionali candidata anche Romina Di Costanzo, consigliera comunale di Montesilvano

Romina Di Costanzo, consigliere comunale di Montesilvano, è tra i candidati alle prossime elezioni regionali in programma il prossimo 10 marzo.

La Di Costanzo si presenta con il centrosinistra nella lista "Abruzzo Insieme - D'Amico presidente".

«Il nostro impegno per la Regione Abruzzo deve tradursi in scelte concrete per un futuro sostenibile», scrive la Di Costanzo, «l'Abruzzo, con la sua straordinaria biodiversità e ricchezza di paesaggi, è un tesoro che dobbiamo preservare. Fiumi, mare, spiagge, colline, montagne e boschi sono il cuore pulsante della nostra identità. Le politiche regionali devono essere volte a promuovere uno sviluppo sostenibile che abbracci tutela ambientale, sviluppo economico ed equità sociale. Lo sviluppo economico, inteso in modo sostenibile, sarà il motore del nostro progresso, valorizzando le risorse locali e promuovendo un turismo responsabile che rispetti il nostro territorio e le nostre comunità. L'equità sociale sarà il fondamento su cui costruiremo il nostro futuro, garantendo che le opportunità di crescita siano accessibili a tutti per una società più giusta, solidale ed inclusiva. Facendo tesoro della testimonianza di Langer, un politico-impolitico illuminato da intelligenza profonda e generosità di sentimenti, l’Abruzzo deve essere non solo custode delle sue unicità in termini di patrimonio naturale preservando e ripristinando gli ecosistemi terrestri, fluviali e marini, ma deve farsi costruttore di ponti culturali e ambientali verso le terre oltre l'Adriatico. Con il vostro sostegno, sotto la guida del candidato presidente Luciano D’Amico, costruiremo un Regione che restituisca alla politica il valore della responsabilità di uno e di tutti per garantire un futuro migliore per la nostra amata terra, che sia eredità di prosperità e bellezza per le generazioni a venire. Il cambiamento è nelle nostre mani. Ci vediamo alle urne il 10 marzo per dare forma a un nuovo inizio per l'Abruzzo».