Elezioni regionali Abruzzo, l'affluenza alle urne alle ore 12

Primi dati sull'affluenza alle urne nelle elezioni regionali in Abruzzo, in programma oggi (domenica 10 marzo), per il rinnovo del consiglio regionale e l'elezione del presidente della giunta regionale fra l'uscente Marco Marsilio e Luciano D'Amico.

Alle ore 12, ha votato il 15,90% degli aventi diritto.

In provincia di Pescara, si è recato alle urne il 16,13% degli elettori. L'affluenza è in aumento rispetto alla consultazione elettorale di 5 anni fa quando alle urne, entro mezzogiorno, si recò il 13,39% degli aventi diritto. Nella sola provincia di Pescara votò il 14,13% dei cittadini chiamati al voto.

Il prossimo dato sull'affluenza verrà diffuso alle ore 19. Si può votare fino alle ore 23, portando con sé un documento d'identità valido e la tessera elettorale.