Elezioni regionali, la diretta dello spoglio: la sfida tra Marsilio e D'Amico

In diretta lo spoglio delle elezioni regionali in Abruzzo dove a contendersi la presidenza sono il presidente uscente Marco Marsilio (centrodestra) e Luciano D'Amico, alla guida della grande coalizione di centrosinistra.

Ore 00:06 su 7 sezioni scrutinate delle 1.634 totali, D'Amico è al 50,17 per cento a fronte, sopra Marco Marsilio al 49,83 per cento (dati Eligendo-ministero dell'interno).

La prima proiezione di Noto sondaggi parla invece del vantaggio di Marsilio (54,5 per cento) contro D'Amico 45,5 per cento.

Ore 00:26 : la proiezione di Noto Sondaggi (15 per cento di copertura) vede Marsilio al 54,7 per cento e D'Amico al 45,3 per cento.

Ore 1:00 : 54 le sezioni scrutinate (dati Eligendo) che confermano la tendenza del dato iniziale. Resta in vantaggio il presidente della Regione uscente Marsilio al 56,03 (3mila 561 voti), con D'Amico fermo al 43,97 per cento (2mila 725 voti).

La proiezione di Noto Sondaggi (25 per cento copertura) vede Marsilio al 54,7 per cento (coalizione al 56 per cento) e D'Amico al 45,3 (44 per cento).