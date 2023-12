Regionali, incontri con la società civile e assemblee pubbliche nei capoluoghi per il candidato presidente Luciano D'Amico

Intenso il calendario del candidato presidente alla Regione Luciano D'Amico alla guida della grande coalizione che sfiderà il presidente uscente Marco Marsilio. Prende corpo la redazione del programma del “Patto per l'Abruzzo”: dal 12 al 21 dicembre l'incontro con organizzazioni, associazioni e movimenti per discutere delle proposte elaborate per arrivare alla definizione del programma con cui correrà alle elezioni del 10 marzo.

L'appuntamento, per ogni singolo confronto, è nel comitato elettorale di piazza Unione a Pescara. Otto tavoli tematici per otto incontri. Si parte il 12 dicembre con il volontariato, il terzo settore e lo sport; il 13 spazio a diritti, pari opportunità e istituzioni; il 14 il tema è la transizione ecologico, mentre il 15 si parla di economia e lavoro. Il 18 spazio a infrastrutture e transizione digitale; il 19 si parla di istruzione, ricerca e formazione per chiudere il 20 e il 21 dicembre rispettivamente con cultura e turismo, e poi con la salute.

Aperta la partecipazione a tutti i soggetti (organizzazioni, associazioni e movimenti) che vorranno dare il loro contributo. Per farlo basterà iscriversi al sito web di Luciano D'Amico.

Gli appuntamenti riprendono nel 2024 con il tour nei capoluoghi di provincia dal 8 al 12 gennaio. A Pescara, Teramo, L'Aquila e Chieti si terranno quattro assemblee pubbliche articolate in otto sessioni e aperte a tutti i cittadini che vorranno avanzare le loro di idee.

“È un percorso a cui teniamo in modo particolare e a cui crediamo molto – dichiara D?amico -. Per noi la partecipazione delle abruzzesi e degli abruzzesi è fondamentale, intendiamo coltivarla sempre di più, e naturalmente è cruciale farlo con decisione nella fase di confronto ed elaborazione del programma. Siamo convinti che le idee acquistino più forza in un’ottica di condivisione, così come siamo persuasi che la nostra regione abbia bisogno di valorizzare al meglio le proprie potenzialità inespresse e che meriti molto di più. Per questo – conclude -, non possiamo prescindere dal contributo delle cittadine e dei cittadini, che rappresenta un passaggio fondamentale e ineludibile”.