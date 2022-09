Elezioni politiche, il consigliere regionale Pietrucci (Pd): "Meloni ha attinto all'elettorato della Lega, preoccupa l'astensione"

«La Meloni ha attinto all'elettorato della Lega».

Questo il parere di Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd riguardo all'esito del voto, come riferisce l'agenzia Dire.

«I dieci punti in meno di affluenza, dato minore dal dopoguerra, sono preoccupanti e sono conseguenza di una legge elettorale che interessa solo ai segretari di partito che vogliono assumere i parlamentari non farli eleggere dalla gente», aggiunge Pietrucci.

Poi l'esponente democratico prosegue: «Per il resto il centrodestra ha vinto ma non stravinto e il risultato rispecchia il principio dei vasi comunicanti visto che la Meloni ha attinto all'elettorato della Lega, che è ai minimi storici, e di Fi (Forza Italia). Il dato del Pd e dei cinque stelle aumenta il rammarico per la mancata alleanza alla quale avevamo lavorato da due anni in regione e nei Comuni. È evidente che le percentuali della Lega e di Fi avranno ripercussioni nel Comune dell'Aquila e in Regione. Dobbiamo lavorare alla ricucitura dell'alleanza con i pentastellati e tornare a quel campo largo che ci può permettere di competere alle prossime regionali».