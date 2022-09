Elezioni politiche, il neo deputato Pagano (Forza Italia): "Risultato eccezionale, siamo il secondo partito del centrodestra"

«Forza Italia in Abruzzo è il secondo partito della coalizione di centrodestra e, con il 12%, ottiene il terzo miglior risultato nazionale. Ringrazio tutti i candidati delle liste di Forza Italia per lo sforzo straordinario che ci ha permesso di ottenere questo risultato eccezionale, smentendo tutti i pronostici negativi diffusi dalla stampa locale fino a pochi giorni prima delle elezioni».

A parlare è Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia e neo eletto alla Camera dei Deputati.

Così prosegue l'esponente forzista: «Abbiamo infatti ottenuto 4 punti percentuali superiori alla media nazionale con un ottimo risultato in tutte le quattro province abruzzesi, che abbiamo percorso per più di un mese in lungo e in largo alla conquista dell’ultimo voto. Siamo così riusciti ad ottenere un seggio alla Camera dei deputati. Vorrei ringraziare anche e soprattutto tutti i nostri simpatizzanti e i tanti abruzzesi che la scorsa domenica hanno votato Forza Italia, riconoscendo alle nostre liste il giusto impegno, le competenze e le professionalità di una forza politica credibile e di primo piano all’interno dell’alleanza di centro destra. Assicuro a tutti loro che, oggi, con la vittoria netta del centro destra e con la nascita del nuovo governo nazionale, sapremo essere ancora più incisivi nel perseguire le giuste scelte politiche per l’Abruzzo e l’intero Paese».