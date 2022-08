Elezioni politiche, i candidati in Abruzzo per la lista "Impegno Civico"

Anche Impegno Civico, il movimento politico creato da Luigi Di Maio dopo la scissione dal Movimento M5s, si presenta in corsa per le elezioni politiche in Abruzzo. Ecco i nomi dei candidati:

Camera dei Deputati: Gianluca Vacca, Federica Gasbarro, Vincenzo D’Ottavio e Federica Daga

Senato della Repubblica: Primo Di Nicola, Simona Nocerino e Daniele Del Grosso

Ricoridamo che le elezioni politiche sono in programma domencia 25 settembre.