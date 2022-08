Elezioni politiche, presentati i candidati in Abruzzo della lista Alleanza Verdi-Sinistra Italiana

Presentazione ufficiale anche per i candidati in Abruzzo di Sinistra italiana e Verdi alle prossime elezioni politiche di domenica 25 settembre.

«Le nostre priorità? Ambiente, diritti e lavoro», dicono in sede di presentazione.

Alla presenza del segretario regionale di Sinistra Italiana, Daniele Licheri, Annamaria Marisi e Andrea Benedetti rispettivamente portavoce regionale di Possibile e membro del comitato organizzativo nazionale di Possibile, sono stati presentati i candidati e le candidate per la Camera dei Deputati, nella quota proporzionale, Rahel Seium Capolista, Paolo Fasciani, Serena Squeo e Edoardo Raimondi, mentre nella lista per il Senato della Repubblica, sempre nel proporzionale, Pierluigi Iannarelli Capolista, Katia Romano e Arcangelo Di Berardino.

«Volevamo in primis dare un segnale di ricambio generazionale, poi un dato per noi normale ma purtroppo non scontato, abbiamo alternato i capolista, una donna alla camera e un uomo al senato», dice Licheri, «isomma candidature giovani ma con le competenze giuste per la sfide decisive di questo fase storica. Un giusto equilibrio tra amministratori locali, figure del civismo e dell'associazionismo. Donne e uomini appassionati e impegnati da anni, che potessero raccontare e rappresentare le esperienze migliori dei nostri territori per costruire un’altra Italia, quella accogliente, solidale, ambientalista, antifascista e in difesa della nostra carta costituzionale. Sentiamo l'urgenza di ridurre drasticamente la forbice della disuguaglianze e di battere le destre un voto per mantenere aperta la speranza di cambiare l’esistente, di rimettere al centro il nostro futuro, quello del pianeta in cui viviamo e tutti quei diritti che ci sono stati strappati via in questi anni».