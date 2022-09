Elezioni politiche, D'Alessandro (Lista Calenda): " In Abruzzo risultato deludente"

Un risultato sotto le aspettative, considerando che si puntava a superare l'8% arrivando invece a poco più del 6%. Così Camillo D'Alessandro, deputato uscente di Italia Viva, ha commentato l'esito delle elezioni per la Lista Calenda in Abruzzo:

"Un risultato tuttavia conseguito con un mese di campagna elettorale. Da quello che ho visto c'è uno spazio enoreme che va organizzato. Ora al lavoro per farlo. Siamo in attesa e fiduciosi, ora aspettiamo la distribuzione nazionale alla Camera che potrebbe vedere Giulio Sottanelli eletto, ma bisogna ancora aspettare tutti i calcoli nazionali. Alle politche prevale il voto di opinione, sui simboli e sui leader, ma a livello regionale la partita si sposta su conoscenza e credibilità degli attori locali e sul progetto territoriale. Vedremo l'evoluzione nazionale, ma a mio giudizio va avviato un processo costituente che parta dai territori con porte spalancate.

Per me è stato un onore indescrivibile aver rappresentato l'Abruzzo in Parlamento. Ora tocca agli altri. Un abbraccio ai nuovi parlamentari che vanno aiutati, non avversati, a fare bene il loro lavoro per la nostra terra in un momento drammatico per la vita delle famiglie e delle imprese "