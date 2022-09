Elezioni politiche, nel Pescarese affluenza definitiva al 65,03%: -10,54% rispetto al voto del 2018

La provincia di Pescara è in linea con il resto del Paese per quanto riguarda il calo dell'affluenza al voto per le elezioni del 25 settembre. La media infatti è del 65,03% contro il 75,57% delle Politiche del 2018. Un calo che supera il 10% come in gran parte dello Stivale. Nel capoluogo l'affluenza definitiva è del 65,33%.