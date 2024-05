Il candidato sindaco Costantini sulle piantumazioni di piazza Salotto: "Intervento tardivo e sbagliato" [VIDEO]

Promessa non mantenuta su piazza Salotto da parte dell'amministrazione guidata da Carlo Masci. Ad affermarlo è il candidato sindaco Carlo Costantini che ha girato un video condiviso sui social proprio davanti al cantiere aperto in piazza per la piantumazione del verde.

Un intervento “tardivo” e non risolutivo afferma Costantini ricordando che “qui nel 2019 l'amministrazione aveva preso un impegno solenne con i pescaresi. Rendere la piazza un vero salotto con dei giardini e degli alberi. Sono passati cinque anni e la piazza è uguale a cinque anni fa. L'unica cosa che è accaduta in questi giorni – incalza il candidato sindaco – ha annunciato di voler piantare alberi in questa piazza. Agrifogli raccattati con ogni probabilità perché raccattati dai cantieri di piazza Sacro Cuore e corso Umberto, e palme Si è trattato però di una scelta frettolosa e ancora una volta sbagliata in primo luogo perché si tratta di piante non autoctone e poi perché si tratta di piante che non garantiscono adeguato ombreggio”, prosegue sottolineando che la piazza anche per la pavimentazione scura in estate raggiunge temperature molto elevate.

“Sì c'è bisogno di molte piante, ma in grado di garantire ombreggio e palme e agrifogli non lo garantiscono. Masci evidentemente è convinto che i pescaresi abbiano l'anello al naso, ma – conclude il candidato sindaco – l'8 e il 9 giugno scoprirà che non è così”.