Pettinari commenta l'esito del voto: "Faremo un'opposizione dura, decisa e responsabile"

Il candidato sindaco Domenico Pettinari commenta l'esito del voto con un post sui social. Pettinari, lo ricordiamo, ha ottenuto il 13,08% dei voti, un risultato importante considerando che si trattava di una lista civica indipendente:

"Abbiamo ottenuto un risultato molto alto per una forza civica sola contro i partiti e i colossi della politica . Il nostro risultato si sta attestando verso il 14%. Il 14% per una forza civica fuori dai partiti e’ un risultato davvero brillante . Se avessimo avuto 6 liste di partiti a supporto con oltre 200 candidati come avevano loro li avremmo sicuramente doppiati. Ho verificato negli archivi on Line e negli ultimi 20 anni non risulta esserci stata una forza civica al comune di Pescara che si e’ attestata al 14%. Per questo vi dico grazie . Andremo in minoranza dove porteremo una pattuglia di consiglieri e faremo una opposizione dura, decisa e responsabile pronti alle sfide future . Questo e’ solo un punto di partenza . Creeremo le condizioni per strutturarci e diventare presto una forza politica provinciale e regionale . Il nostro risultato ci riempie di responsabilità e ci impone questa scelta ! Garzie per il grande consenso che ci avete dato. Continueremo a combattere senza fermarci mai come non ci siamo risparmiati in questi ultimi mesi e anni …più di questo non potevo davvero fare" Ricordiamo che il sindaco Carlo Masci ha vinto le elezioni con un dato definitivo del 50,95% seguito da Carlo Costantini con il 34,24% e Gianluca Fusilli con l'1,73%.