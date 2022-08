Perazzetti candidato al Senato, volano gli stracci con il consigliere D'Anteo

Il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, è stato candidato al Senato nelle file di Fratelli d'Italia: "Essere scelti tra tanti uomini e donne a rappresentare il proprio territorio per dare un governo eletto dal popolo alla propria Patria, è un onore", scrive su Facebook il primo cittadino angolano. "E, con la stessa abnegazione che metto ogni giorno nella mia professione e nella mia vita amministrativa, affronto questa nuova avventura. Oggi la nostra città avrà maggiore voce nelle sedi centrali dello Stato. Per questo motivo farò una campagna elettorale intensa e costante su tutto il territorio per essere ancora meglio la voce del nostro territorio".

Tuttavia si è creato uno scontro tra il futuro senatore e un suo ex consigliere, Lucio D’Anteo, oggi all’opposizione, che lo accusa del fatto che la sua ormai risicata maggioranza (9 a 8) sia retta da consiglieri illegittimi, che non sarebbero stati eleggibili: "La riconoscenza ognuno di noi la dà a chi la merita - scrive D'Anteo a Perazzetti - Se ci pensi sei diventato sindaco anche grazie ai miei consensi, tanti o pochi che siano stati. Intanto, caro sindaco, inizia a farti "ridare" dai consiglieri che, "incompatibili", ti hanno votato tutto per 2 anni e mezzo circa, "mantenendoti" in vita, politicamente parlando. O a loro devi ancora dare?".

Replica del sindaco: "Amico mio, i miei piedi restano saldissimi e io alla politica ho già dato; perché quello che ho me lo sono sempre conquistato con i voti, senza chiedere a consiglieri regionali, altra cosa sono invece le nomine che restano sempre politiche e di chi comanda". Sarà sicuramente una campagna elettorale scoppiettante.