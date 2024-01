Alle elezioni regionali in corsa anche il vicesindaco di Montesilvano Paolo Cilli

Anche Paolo Cilli, vicesindaco di Montesilvano, è tra i candidati alle prossime elezioni regionali in programma il 10 marzo.

Cilli correrà tra le fila di Forza Italia e domenica 28 gennaio ha inaugurato il suo comitato elettorale.

Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il gruppo consiliare “Montesilvano in Comune”, con Alessandro Pompei, Lorenzo Silli, Feliciano D’Ignazio e Alice Amicone.

Durante l’evento si è parlato degli investimenti fatti in questi cinque anni da parte della Regione per il Comune di Montesilvano: il ponte Saline, la gestione dell’emergenza Covid, il Palacongressi, la discarica, i lavori sul fiume e i numerosi eventi realizzati. «Per Montesilvano, e per la regione tutta, c’è bisogno di fare ancora di più», dice Paolo Cilli, «ecco perché sono fondamentali i cinque anni che verranno. Per questo io voglio mettere al servizio del mio territorio non solo le competenze acquisite in questi anni di amministrazione comunale, ma anche la mia esperienza e la mia professionalità in campo lavorativo, essendo un ingegnere, per dar vita a una serie di progetti necessari per la nostra regione».