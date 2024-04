Il candidato sindaco Costantini: "L'area di risulta è la sede naturale del Palaeventi non del palazzo della Regione"

“La sede naturale per ospitare una struttura leggera e modulare, capace di ospitare eventi culturali, musicali, teatrali, artistici e anche ‘politici’ esiste già. Ed è quella che l’attuale amministrazione comunale ha scelto di occupare, nell’area di risulta, con il palazzo della Regione Abruzzo”.

Con queste parole il candidato sindaco Carlo Costantini replica all'assessore comunale Alfredo Cremonese che ha rilanciato l'idea di un Palaeventi in città e tornando dunque a criticare la scelta di realizzare la sede della Regione nell'area antistante la stazione ferroviaria destinata al cosiddetto “Parco centrale”. Un'idea che Cremonese ha fatto sapere di aver già avanzato al suo partito e di voler condividere con la maggioranza auspicando l'intervento di una cordata di imprenditori. Una struttura mobile quella pensata e criticata dal candidato sindaco del centrosinistra.

“Non serviva l’avvio della campagna elettorale di ‘Giorgia’ - incalza Costantini - per scoprire improvvisamente che il futuro di Pescara si gioca anche e soprattutto sulla realizzazione di una struttura capace di ospitare un calendario di eventi e di attrarre turisti e visitatori nella nostra città. “Serviva unicamente un approccio diverso che non è mai appartenuto all’attuale amministrazione: l’approccio di chi pensa e solo dopo avere pensato realizza”.

“Se l’attuale amministrazione avesse pensato prima di realizzare il progetto per costruire il palazzo della Regione nell’area di risulta - sottolinea il candidato sindaco - avremmo risparmiato il tempo e il denaro che occorreranno per tornare indietro ed evitare che l’area più centrale e strategica di Pescara venga occupata da uffici pubblici, la cui dislocazione serve, invece, a contribuire alla rinascita delle zone periferiche della città. Né può accettarsi l’invenzione cervellotica e risibile di un palaeventi da 8mila posti mobile e itinerante – aggiunge -, tirata fuori solo per non ammettere espressamente che la localizzazione della sede della Regione nell’area di risulta è stata una scelta sbagliata”.

“A questo punto per completare l’opera non resta che aspettarsi che qualcuno dell’attuale amministrazione dichiari anche che i problemi della mobilità si risolvono a Pescara con una metropolitana di superficie e non certo con l’occupazione della strada parco da parte di un filobus completamente scomparso dai radar. Quello che purtroppo continuano a dimenticare - conclude Costantini - è che la consiliatura è finita”.