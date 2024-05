I nomi dei candidati della Lega alle elezioni comunali, presentata la lista [FOTO]

È stata presentata ufficialmente la lista dei candidati della Lega alle prossime elezioni comunali di Pescara di sabato 8 e domenica 9 giugno.

«Abbiamo una lista di persone determinate e serie. Donne e uomini che stanno facendo una campagna elettorale vecchio stile. Non nei comitati, ma sulla strada, in mezzo alla gente. Fra loro amministratori uscenti e professionisti nei più diversi settori. E ancora abbiamo tanti giovani e tante donne. Per quanto riguarda la presenza femminile, a Pescara come a Montesilvano, abbiamo superato quello che è il limite previsto dalla legge. Una squadra di persone preparate che sono certo farà la differenza».

A parlare è il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, Vincenzo D'Incecco che insieme al segretario provinciale del partito, Emanuele Evangelista ha presentato la lista dei candidati della Lega alle elezioni comunali di Pescara dell'8 e 9 giugno.

«Ringrazio», dice D'Incecco, «gli amministratori uscenti, consiglieri comunali e assessori, che 5 anni fa sono stati eletti nella Lega e oggi sono di nuovo qui con la stessa casacca, con cui stanno affrontando questa campagna elettorale. Devono essere orgogliosi della loro coerenza e di aver mantenuto gli impegni presi con chi li ha votati. Ma ringrazio anche tutti gli altri candidati in lista per il lavoro che stanno facendo e perché credono nei progetti della Lega, che negli ultimi 5 anni è riuscita a mantenere le promesse fatte. E mi riferisco, ad esempio, alla mobilità. Avevamo detto nella scorsa campagna elettorale che avremmo mantenuto l'assetto della città e così è stato. Avevamo detto poi che ci saremmo impegnati sul fronte della manutenzione e, oggi, nonostante le varie difficoltà dovute anche all'emergenza Covid, possiamo dire che c'è stato un cambio di passo importante. In questi anni, inoltre, sono state programmate numerose opere, tante delle quali hanno visto o stanno vedendo via via la luce. Sulla sicurezza abbiamo implementato notevolmente in città il sistema di videosorveglianza. Come Lega e come centrodestra, ritengo che abbiamo lavorato bene, in modo serio e responsabile. Ora dobbiamo tutti insieme continuare su questa strada, tenendo conto anche del processo di fusione con Montesilvano e Spoltore. Processo che dobbiamo accompagnare».

«Ringrazio i dirigenti del partito», aggiunge Evangelista, «per aver individuato le migliori figure, che oggi compongono la lista. Nell'ultimo periodo, abbiamo lavorato per rilanciare il partito. Abbiamo assistito purtroppo a persone che hanno utilizzato la Lega come un pullman. Sono entrate quando il partito era in forte ascesa e poi hanno scelto altre destinazioni e percorsi all'apparenza più facili. Ma per noi non è un problema. Anzi, oggi ringraziamo queste persone perché ci hanno consentito di costruire una squadra più forte, determinata e affidabile, che saprà dare risposte ai cittadini. E questo a Pescara e in tutta la provincia».

I nomi dei candidati

Candidati lista Lega Pescara: Adelchi Sulpizio, avvocato; Armando Foschi, pensionato; Maria Luigia Montopolino, manager moda; Andrea Salvati, ingegnere; Amedeo Volpe, sottufficiale polizia locale; Andrea Baglioni, agente immobiliare; Virginia Bonetti, presidente società operaia Pescara; Manuela Canonico, impiegata; Manuela Cinquegrana, avvocato; Gianfranco Cipolla, dirigente medico; Orietta Cipriani, direttore artistico; Laura D’Andreagiovanni, commercialista; Marida De Vita, coach e formatrice; Laisa Del Ciotto, consulente aziendale; Mirko Di Michele, avvocato; Francesco Evangelista, progettista tecnico; Monia Fratini, imprenditrice; Eliseo Marrone, preside in pensione; Franca Montanaro, dialogatrice terzo settore; Antonio Pavone, operatore sicurezza; Mario Pirani, medico odontoiatra; Giuliana Polidori, libero professionista; Antonio Prezioso, commerciante; Renato Ranieri, commercialista revisore; Martina Santuccione, barista; Camillo Savini, addetto alle vendite; Ida Sciarra, responsabile organizzativo; Fabio Silvestri, imprenditore immobiliare; Osvaldo Taresco, campione arti marziali; Manuel Trave, store manager; Lorenzo Valloreia, insegnante; Francesco Zampacorta, geometra.