I nomi 32 dei candidati della lista "Fusilli sindaco-Stati Uniti d'Europa"

Ufficializzati i 32 aspiranti consiglieri comunali della lista "Fusilli sindaco-Stati Uniti d'Europa" che sostengono la candidatura a sindaco dell'ex deputato Gianluca Fusilli.

Fusilli sfiderà il sindaco uscente Carlo Masci, Carlo Costantini che ha l'appoggio del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, e Domenico Pettinari sostenuto da alcune liste civiche.

Chi sono i candidati della "Lista Fusilli - Stati Uniti d'Europa

Carmine Ciofani (Avezzano, 1955); Lucia Battista (Cupello, 1951); Paolo Caioni detto Paolo (Pordenone, 1986); Francesca Campanelli (Roma, 2002); Giancarlo Carpiani (Pescara, 1954); Stefano Ciccocelli (Sant’Omero, 1994); Rita Consorte (Pescara, 1976); Candida D’Alberto (Pescara, 1975); Dino Del Colombo (Cepagatti, 1958); Alessandro Di Camillo (Avezzano, 2002); Valerio Di Domizio (Pescara, 1998); Sergio Di Marcantonio (Pescara, 1953); Giulia Ester Giuliani (Napoli, 1975); Gabriele Giuliano detto Pizzilone (Pescara, 2002); Maria Teresa Guardiani (Tocco da Casauria, 1953); Mario Valter Lattanzio (Serramonacesca, 1954); Michele Luciani (Pescara, 1943); Danilo Manco (Atri, 2004); Liiliana Matarazzo (Chieti, 1953); Fabrizio Mincarini (Mosbach, Germania, 1966); Carmela Mischitelli (San Giovanni Rotondo, 1982); Irene Palumbo (Pescara, 1987); Veronica Pomante (Chieti, 1967); Silvana Prosperi (Pescara, 1950); Walter Sangiorgio (Pescara, 1996); Riccardo Santucci (Pescara, 2005); Stefano Sassano (Pescara, 1973); Vittoriano Severo (Pescara, 1963); Massimo Sfamurri (Penne, 1949); Giuseppe Tavani detto Pippo (San Vito Chietino, 1953); Paolo Visci (Avezzano, 1946); Deborah Giannantonio (Popoli, 1969).

Chi è Gianluca Fusilli

Nato il 18 settembre 1969 a Chieti, Gianluca Fusilli è di Pescara, è laureato in Economia e Commercio con lode all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara ed è un agente generale di UnipolSai Assicurazioni. Dal 2019 è anche un imprenditore della ristorazione. Sposato e padre di due figli, Fusilli vanta una lunga militanza e carriera politica. È stato eletto giovanissimo consigliere di circoscrizione e poi consigliere comunale. Dal 1994 è stato segretario provinciale dei Giovani Popolari; nel 1997 segretario cittadino del Partito Popolare Italiano e quindi segretario della Margherita e del Partito Democratico di Pescara. Dal 7 ottobre 2014 al 22 marzo 2018 è stato deputato della XVII legislatura per il Pd, componente degli organi parlamentari IV Commissione (Difesa) e capogruppo Pd nella commissione di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Nel 2019 ha seguito l’ex leader del Pd ed ex presidente del consiglio Matteo Renzi in Italia Viva, e dal 2023 è componente dell’assemblea nazionale di Italia Viva. È candidato sindaco della lista “Fusilli sindaco – Stati Uniti d'Europa” alle elezioni comunali di Pescara dell’8 e 9 giugno 2024.