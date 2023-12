Anche il movimento "Sud chiama Nord" correrà alle prossime elezioni regionali in Abruzzo

Anche il movimento politico "Sud chiama Nord" parteciperà alle prossime elezioni regionali in Abruzzo previsto nel mese di marzo 2024.

A ricoprire il ruolo di responsabile e coordinatore regionale del partito è stato designato, direttamente dall’onorevole De Luca, il saggista e analista politico abruzzese, Lorenzo Valloreja.

Valloreja è già stato candidato alle scorse elezioni politiche per il Senato della Repubblica nelle liste di ItalExit, movimento che, proprio poche ore fa, ha visto le dimissioni del suo leader, Gianluigi Paragone.

Il primo obiettivo del partito di De Luca è quello di partecipare alle prossime elezioni regionali presentando liste in tutte e quattro le province abruzzesi. «Questo impegno sarà facilmente onorato», dice Valloreja, sottolineando come, «essendo Sud chiama Nord presente in Parlamento, è esentata dalla raccolta firme necessaria per questa competizione elettorale». Tale ottemperanza, invece, è necessaria per tutte le altre forze. A breve il coordinamento regionale abruzzese deciderà se "Sud chiama Nord" si presenterà da sola, e quindi con un proprio candidato presidente o se, al contrario, prenderà parte a una delle due principali coalizioni.