Verso la Nuova Pescara pedalando: la maxi biciclettata dei candidati sindaci Costantini e D'Addazio sulla strada parco

Uno partirà da Pescara, l'altro da Montesilvano per incontrarsi al centro della strada parco come a suggellare la volontà di arrivare uniti alla nascita della Nuova Pescara prevista per il primo gennaio 2027.

Una maxi biciclettata aperta alla cittadinanza quella organizzata dai candidati sindaci di Pescara e Montesilvano Carlo Costantini e Fabrizio D'Addazio che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 19 maggio.

La partenza del gruppo di Pescara al seguito di Costantini è alle 18 all'ingresso della strada parco e cioè dove incrocia con via Muzii. D'Addazio con il suo partirà invece alla stessa ora dal Teatro del Mare. L'incontro è previsto alle 18.20 nei pressi del PalaRoma dove i due sindaci terranno poi il comizio.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Si tratta di un’iniziativa pensata e fortemente voluta da me e da D’Addazio - spiega Costantini -. L’idea è quella di incontrarci nei pressi del confine che separa Pescara e Montesilvano. Quello stesso confine che dal primo gennaio 2027, con la nascita di Nuova Pescara, non esisterà più. Candidati e simpatizzanti percorreranno la Strada parco per riappropriarsi simbolicamente della più grande piazza lineare che unisce le due città. Si tratta di un’occasione speciale non solo per parlare dei nostri programmi, che hanno molti punti in comune, ma anche per ribadire come per noi la Strada parco sia uno spazio che deve restare patrimonio dei cittadini”.

“La Nuova Pescara - aggiunge D’Addazio - per Montesilvano è una grande opportunità. Questo evento è importante per discutere assieme le sinergie e i progetti comuni partendo da una visione più ampia per il futuro”.