Elezioni politiche, Lupi nella sala consiliare del Comune per presentare candidati e programma di "Noi moderati"

L'onorevole Maurizio Lupi farà tappa a Pescara per presentare i candidati e il programma della lista "Noi moderati".

Lupi, presidente di "Noi con l'Italia" e leader della lista di centrodestra "Noi moderati" sarà nella sala consiliare del Comune in piazza Italia 1.

L'appuntamento è fissato alle ore 11 di mercoledì 21 settembre.

Lupi terrà un incontro per la presentazione dei candidati per i seggi al proporzionale di Camera e Senato in Abruzzo, della lista “Noi Moderati” e del relativo programma elettorale, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Saranno presenti, oltre ai candidati, i coordinatori regionali abruzzesi, della lista “Noi Moderati”, nella coalizione di centrodestra, Noi con l’Italia, Unione di Centro, Italia al Centro e Coraggio Italia.