"Pubblicata falsa notizia su me e mia moglie", il presidente Marsilio chiede risarcimento a giornale e giornalista

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, annuncia di aver presentato nella giornata di martedì 5 marzo, tramite il suo legale, la richiesta di un risarcimento in sede civile nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano e della giornalista che ha firmato l'articolo.

Marsilio specifica: «Oggi hanno diffuso la falsa notizia che io sarei stato inquisito e poi assolto in appello dall'accusa di favoritismo per l'assunzione di mia moglie all'Atac nel 2010. Una notizia totalmente destituita di ogni fondamento, in quanto io non sono mai neanche stato iscritto nel registro degli indagati».

Poi il presidente della giunta regionale aggiunge: «Per la cronaca l'amministratore delegato che venne processato, per questa e tante altre assunzioni, è stato assolto perché il tribunale ha riconosciuto la legittimità e la regolarità delle assunzioni e dei rapporti di lavoro sottoscritti, in particolare quello di mia moglie. Questo articolo riprende una notizia falsa e diffamatoria che da giorni circola negli ambienti social e riempie di commenti negativi le pagine, alimentate soprattutto da militanti e sostenitoriti del movimento 5 Stelle. Anche contro queste persone sto agendo da giorni in sede di tutela legale della mia onorabilità e di quella di mia moglie».