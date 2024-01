Il presidente Marsilio sulle elezioni regionali: "Fratelli d'Italia e Lega risolveranno il problema in Sardegna"

«La Sardegna è un mondo a parte, ha le sue dinamiche territoriali, è una Regione autonoma, risolveranno il problema in Sardegna».

È quanto dice il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, rispondendo alla domanda su come evolverà il confronto tra Fratelli d'Italia e Lega, come riferisce l'agenzia LaPresse.

Il Carroccio infatti avrebbe azzerato le candidature dei presidenti di 5 Regioni, inclusi Abruzzo e Molise, per la messa in discussione della ricandidatura di Christian Solinas, governatore uscente della Sardegna, per le regionali, con Paolo Truzzu candidato ufficiale del centro destra per la Sardegna così come deciso da Fratelli d'Italia a Roma.