Elezioni politiche, Luigi De Magistris in piazza Sacro Cuore per presentare il programma di Unione Popolare

Luigi De Magistris in piazza Sacro Cuore a Pescara per un comizio in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre.

L'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli sarà nel capoluogo adriatico domani, giovedì 15 settembre.

L'appuntamento che sarà utile per presentare il programma della lista "Unione popolare con De Magistris" è previsto alle ore 19:30.

Ad accompagnare De Magistris sarà il pescarese Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista.