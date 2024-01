Il candidato presidente della giunta regionale Luciano D'Amico sarà a Caramanico Terme per un incontro

Venerdì 5 gennaio Luciano D’Amico, candidato alla presidenza della giunta regionale per il Patto per l’Abruzzo, interverrà a Caramanico Terme all’incontro “Il ruolo di Caramanico Terme nel sistema turistico abruzzese”.

L'appuntamento si svolgerà alle ore 17 all’ex Convento delle Clarisse.



Al centro dell’incontro il declino di un territorio che è diventato negli ultimi anni inarrestabile a causa delle scelte sbagliate e delle mancate scelte dell’amministrazione regionale, e le proposte e le soluzioni per arrestarlo.

Tra le presenze e gli interventi quelli di rappresentanti istituzionali, di candidati alle elezioni regionali, del gruppo “Uniti per Caramanico”, di tutti i sindaci del comprensorio, di cittadine e cittadini che si stanno organizzando in forma costituente come associazione, con significativa presenza e contributo di giovani.