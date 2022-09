La denuncia di Licheri (Sinistra Italiana): "Strappati e rimossi i manifesti di Alleanza-Verdi"

Manifesti elettorali di Allenza-Verdi strappati e rimossi dalle strade di Pescara.

È la denuncia che proviene da Daniele Licheri, segretario regionale di Si Abruzzo (Sinistra Italiana).

«Purtroppo siamo costretti a segnalare la rimozione sistematica dei nostri manifesti elettorali dagli spazi: strappati entro pochissimi giorni dall'affissione nella città di Pescara», dice Licheri, «un bruttissimo segnale che conferma la matrice aggressiva è intollerante di questa destra».

Poi Licheri aggiunge: «Per favore rispondeteci che sono bravate o singoli atti vandalici perché non è accettabile: questo è l'anticipo del modus operandi del governo che potrebbe esserci dal 26 settembre. Quello di una destra che non riconosce le differenze, non tollera le minoranze e che fomenta la guerra tra poveri e che ha come riferimento culturale Orban e il suo governo. Noi restiamo qui, a presidiare e difendere la democrazia e la costituzione come valori assoluti mentre altri che si definiscono patrioti sono accecati dalla fiamma nel simbolo. Quando andate a votare il 25 settembre ricordatevi che nel parlamento europeo solo Fratelli 'D'Italia e la Lega hanno votato contro la risoluzione verso il governo ungherese considerato, giustamente, lontano dagli standard di una democrazia europea».