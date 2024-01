Il vicesindaco di Penne Pina Tulli in corsa per le regionali: ufficializzata la candidatura con Forza Italia

C'è anche il vicesindaco di Penne Pina Tulli tra le fila di Forza Italia per la corsa alle regionali del 10 marzo. Ad annunciarlo è lei stessa e il suo obiettivo è quello di "portare la serietà e la concretezza delle sue iniziative anche alla Regione Abruzzo", si legge nella nota diffusa.

Eletta con la lista civica "Penne Viva" nel 2021, la Tulli è laureata in Medicina e chirurgia ed è nota nella comunità vestina. "Ha accettato la sfida di contribuire al futuro dell'Abruzzo con il suo impegno e la sua passione per il bene comune, dimostrato oltre che nell’incarico con l’amministrazione comunale, anche durante il ruolo di consigliere della Provincia di Pescara svolto in passato", prosegue la nota.

"Serietà e concretezza al servizio dell'Abruzzo", è il claim scelto e che "rappresenta - si legge ancora - un impegno che riflette la sua visione per una regione più forte e solidale".

"Sono onorata di rappresentare la mia comunità e candidarmi per le prossime Regionali con Forza Italia - dichiara quindi la candidata -. Il nostro obiettivo è portare avanti un progetto già iniziato da qualche anno, mettendo al centro le esigenze dei cittadini abruzzesi. Mi piacerebbe rappresentare un punto di riferimento per coloro che credono nell'importanza di un governo che ascolta le esigenze del territorio e agisce con determinazione. Ho imparato molto lavorando a stretto contatto con la comunità locale. Ora - conclude Tulli, desidero portare questa esperienza a livello regionale, affrontando le sfide e costruendo un Abruzzo più prospero ed equo".