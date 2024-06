Il senatore Sigismondi sulle elezioni amministrative: "Fratelli d'Italia trainerà il centrodestra al successo a Pescara e Montesilvano"

«Alle prossime elezioni amministrative a Pescara, Montesilvano e Giulianova, il centrodestra vincerà confermando i sindaci Carlo Masci, Ottavio De Martinis e Jwan Costantini».

È quanto si legge in una nota firmata dal senatore e segretario regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi.

Poi Sigismondi aggiunge: «In questi Comuni, infatti, si avverte chiaramente il consenso per l’operato delle amministrazioni di centrodestra. Sono certo che il successo della coalizione arriverà al primo turno grazie soprattutto all’apporto determinante delle liste di Fratelli d’Italia, composte da donne e uomini di alto profilo e spessore politico. C'è grande consenso intorno a Fratelli d’Italia, che si confermerà primo partito sia alle elezioni amministrative sia in quelle europee. C’è grande apprezzamento del lavoro svolto a livello nazionale dal governo Meloni e a livello regionale dal presidente Marsilio oltre che nei Comuni chiamati al voto dove i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno dimostrato capacità amministrativa e attenzione alle esigenze dei cittadini. Il centrodestra, grazie a Fratelli d’Italia, è pronto a vincere questa tornata elettorale e a sconfiggere un centrosinistra che si conferma sempre più in crisi d’identità, diviso al suo interno e privo di contenuti e proposte validi».