Anche Giulia De Lellis, vicesindaco di Manoppello, candidata alle elezioni regionali

Anche Giulia De Lellis, vicesindaco di Manoppello, è candidata alle elezioni regionali con Forza Italia.

La De Lellis è pronta ad affrontare la nuova avventura che la vedrà candidata alle prossime elezioni regionali previste a marzo.

L’attuale vicesindaco di Manoppello, che il 5 marzo prossimo compirà 30 anni, ha scelto questa nuova sfida per continuare a portare avanti idee e progetti in un contesto più ampio di quello che in questi anni, quasi un decennio, l’ha vista impegnata a livello amministrativo nel Comune della provincia di Pescara.

Tra gli impegni che Giulia De Lellis è pronta a perseguire a livello regionale, la ricerca di misure di assistenza socio-sanitarie ed economiche agli abruzzesi in difficoltà, il potenziamento delle infrastrutture regionali (con l’obiettivo di avvicinare i territori e generare nuove economie e lavoro), e l’impulso ulteriore da fornire allo sviluppo turistico, una delle chiavi di crescita in particolare delle aree interne. Le soddisfazioni e i risultati ottenuti durante il suo mandato sono stati numerosi e significativi, e De Lellis attribuisce questo successo al sostegno che i cittadini di Manoppello hanno riposto in lei. «Grazie al supporto di tanti concittadini, i risultati raggiunti sono stati numerosi e importanti», dichiara la candidata di Forza Italia, a sostegno di Marsilio presidente, evidenziando l'importanza della fiducia della comunità nella sua gestione amministrativa, «nella tornata elettorale del 10 marzo il mio auspicio è che questa fiducia venga rinnovata e che si estenda a tutti coloro che mi conoscono e che hanno avuto modo di apprezzare la mia determinazione l’impegno costante sul territorio, e a tutti quelli che incontrerò nel corso di questa campagna elettorale nella quale continuerò a essere vicina alle persone e a fare buona politica».