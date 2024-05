Europee, Manola Di Pasquale (Pd) in corsa per la circoscrizione sud: "Mi candido per portare avanti i valori progressisti"

L'annuncio della candidatura c'era già stato, ma Manola Di Pasquale ha ufficializzato la sua corsa alle Europee per la circoscrizione sud nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala Corradino d'Ascanio della Regione in piazza Unione.

Avvocato, presidente dell'assemblea del Pd negli ultimi cinque anni e ora rappresentante della segreteria regionale, Di Pasquale rappresenterà proprio il partito e la sua per il segretario regionale del Partito democratico Daniele Marinelli è “una candidatura forte sulla quale puntiamo molto per unire la comunità democratica attorno a questa battaglia importantissima per l’Europa”. Un nome con cui “combattere”, rimarca Marinelli, la candidatura “iper-personalizzata” della premier Meloni che si traduce però, afferma, nell sostanza nel volere “meno Europa, di indebolire la struttura della comunità europea, di fiaccarne il peso e la capacità di azione mentre noi vogliamo un’Europa più forte, solidale, attrice di pace e protagonista dei processi internazionali. Manola Di Pasquale è la candidata abruzzese del Partito Democratico, da oggi lavoreremo pancia a terra perportarla al successo”. “È una dirigente politica e una professionista conosciuta in tutta la regione e questo ci aiuterà ad aggregare nel partito un consenso all’altezza della sfida che andiamo ad affrontare”, conclude.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Mi candido con l’ambizione di portare avanti i valori e il progetto della famiglia progressista nel parlamento europeo, e di rappresentare la voce di tutta la comunità abruzzese”, dichiara quindi Di Pasquale. I suoi obiettivi principali sono fa sì che gli elettori vadano effettivamente a votare colmando quel vuoto che li fa sentire “lontani” dal concetto di Europa dimenticando invece, sottolinea, il peso che le scelte di Bruxelles hanno sulla vita di tutti e difendere i diritti. “Noi diamo per scontati il diritto alla salute, all’istruzione, alla libertà di opinione, si tratta di diritti che abbiamo in Italia ma che non sono così ovvi, perché li abbiamo ottenuti grazie a una lunga serie di battaglie ma potremmo perderli”, afferma.

“Una democrazia, per quanto imperfetta, deve fare perno sulla persona e i suoi valori, e questo è il tema che io voglio portare avanti a Strasburgo. Sia nella vita che nella mia professione ho sempre messo al centro la difesa dei diritti e dei valori delle persone, ed è ciò che caratterizzerà la mia proposta politica”. Di Pasquale ricorda quindi che l'Europa è nata dopo le guerre mondiali “per promuovere un’idea di pace e di sviluppo, e ci è riuscita, tanto che nel 2012 ebbe il premio Nobel per essersi trasformata da continente di guerra a terra di pace e per aver attuato i diritti umani in maniera così decisa da aver influenzato anche altre zone del mondo in cui questi diritti sono assenti o minacciati”.

“L’Abruzzo ha oggi l’ambizione di eleggere un eurodeputato: la comunità progressista ha i numeri per portare un rappresentante abruzzese in Europa, per questo invito tutti a sostenermi”, conclude.

Totale sostegno dal consigliere regionale Luciano D'Amico e dai consiglieri regionali del Pd

A sostenerla anche il consigliere regionale Luciano D'Amico per il quale “l’Abruzzo ha bisogno di avere un riferimento dell’area progressista nel parlamento europeo perché gran parte del futuro di questa regione si giocherà in quella sede. Poter avere un collegamento diretto con i nostri rappresentanti significa avere una via di accesso privilegiato alle informazioni e alle potenzialità che l’Europa metterà a disposizione delle regioni. Per questo auspico che l’area progressista e riformista possa far eleggere un rappresentante abruzzese”.

Pieno sostegno anche dai consiglieri regionali del partito come sottolinea il capogruppo Silvio Paolucci: “parafrasando lo slogan elettorale di Antonio Di Marco, potremmo dire che l’Abruzzo ci vuole in Europa. Quante volte in questi cinque anni la Regione Abruzzo non è riuscita a giocare un ruolo da protagonista in una delle tante partite fondamentali per gli abruzzesi? Siamo sostanzialmente cancellati dalle principali linee della mobilità, ma anche in altri settori come l’agricoltura le leggi europee impattano sulle nostre filiere produttive. Manola Di Pasquale può garantire un accesso a tutto questo: per la sua storia e perché ha un’esperienza solida da mettere in campo”.

Di Pasquale la giusta candidata anche per i deputati D'Alfonso e Fina e per Giovanni Legnini

Anche per il parlamentare del Pd Luciano D'Alfonso “con Manola Di Pasquale abbiamo messo in campo una candidatura non casuale, non egoista, capace di mobilitare territori, appartenenza e interessi. I temi che noi abruzzesi possiamo portare all’attenzione del dibattito europeo sono: avere un bilancio appropriato al ruolo che l’istituzione vuole svolgere; una maggior connessione tra comunità e Stati membri sull’argomento casa; i collegamenti internazionali dai piccoli aeroporti, che hanno bisogno di sostegno senza il timore di misure sanzionatorie; la difesa del mare; il superamento del diritto di veto; la definizione della cittadinanza europea”.

Quindi il senatore Pd Michele Fina che parla del partito come di “un insieme di tante diversità e non chiude mai le porte a nessuno perché la sua mission è di ripensarsi sempre e allargarsi continuamente. In quest’ottica l’Abruzzo ha dato un contributo importante per due motivi: innanzitutto perché ha messo in campo una candidatura forte, che racchiude in sé tante qualità; in secondo luogo perché il Pd ha dimostrato grande unità, lealtà e forza, e tutte e tutti nelle nostre diversità contribuiremo all’approdo di Manola Di Pasquale al parlamento europeo. Abbiamo bisogno di una voce forte e credo che lei possa efficacemente svolgere questa funzione, per questo la sosterremo”.

Infine il sostegno di Giovanni Legnini per il quale Di Pasquale è “una donna da sempre al servizio del territorio e della comunità regionale, che rappresenta con fierezza la nostra regione per le prossime importantissime elezioni europee”.