Il candidato alle europee Iannini (Forza Italia) a Pianella: "Entusiasmo e voglia di avere un abruzzese a Bruxelles"

“In una campagna elettorale sono determinanti entusiasmo e calore umano e politico. Nel partecipato evento di Pianella, abbiamo fatto il pieno di emozioni e di chiari segnali di affetto che ci danno ancora più forza e motivazioni nel centrare l'obiettivo. Un rappresentante abruzzese in Europa è virale per la nostra terra”.

Con queste parole il candidato aquilano alle elezioni europee dell'8 e il 9 giugno per la circoscrizione meridionale Eliseo Iannini (Forza Italia), commenta l'evento “Uniti, più forti” promosso dalla dirigenza azzurra del comune della provincia di Pescara.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Un appuntamento che ha visto la partecipazione tra gli altri del coordinatore regionale del partito e deputato nonché presidente della commissione Affari costituzionali Nazario Pagano, del presidente del consiglio regionale Lorenzo sospiri, della coordinatrice Azzurro Donna Abruzzo, Valeria Toppetti e di un'altra candidata alle europee per Forza Italia: Antonella Ballone.

“Abbiamo un'occasione unica di cambiare in meglio l'Europa, soprattutto per renderla più vicina al cittadino. E l'Abruzzo – conclude Iannini - ha le carte in regola per essere protagonista”.