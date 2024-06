Crescita di Forza Italia a Pianella con le ultime europee, il partito guarda al futuro e si appella a tutto il centrodestra

Cresce il consenso per Forza Italia a Pianella dove in occasione delle elezioni europee il partito è passato dal 10,45 per cento di preferenze del 2019 al 12,68 per cento del 2024. A rimarcare il dato è il coordinamento comunale del partito che sottolinea come Forza Italia negli ultimi cinque anni abbia “registrato un significativo incremento del consenso elettorale, come dimostrano i risultati delle elezioni europee e regionali”. Il riferimento è infatti al dato regionale che ha visto passare le preferenze dal 7,71 del 2019 al 17,27 del 2024: quasi dieci punti percentuali.

Se sul fronte comunale quella crescita di oltre il due per cento “riconosce il lavoro svolto a livello europeo e la capacità del partito di rispondere alle esigenze dei cittadini di Pianella anche nel contesto internazionale”, a livello regionale il dato “dimostra un significativo apprezzamento per le nostre politiche e il nostro impegno nel migliorare la qualità della vita a livello locale”, commenta il coordinamento cittadino.

“Alla luce di questi risultati positivi, riteniamo fondamentale confrontarci con gli altri partiti di centrodestra e con l’amministrazione comunale, sostenuta anche dal nostro partito. L’obiettivo di questi incontri è rafforzare i rapporti fra le varie strutture e migliorare il consenso elettorale reciproco. Vogliamo evitare che il potere sia frammentato all’interno delle singole strutture partitiche e dell’amministrazione comunale, e assicurare invece che sia condiviso a beneficio dell’intero territorio”, continua la nota di Forza Italia Pianella.

“Lavorare insieme per sviluppare strategie condivise ci permetterà di rispondere in modo ancora più efficace alle necessità dei cittadini di Pianella. La nostra crescita elettorale dimostra che siamo sulla strada giusta, ma ci sono ancora margini di miglioramento e nuove sfide da affrontare. Forza Italia, pertanto – conclude il partito - è determinata a proseguire su questa traiettoria di crescita, collaborando attivamente con i nostri alleati politici e con l’amministrazione comunale. Solo attraverso un lavoro sinergico e una comunicazione aperta possiamo garantire un futuro prospero per il Comune di Pianella e mantenere la fiducia degli elettori”.