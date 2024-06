Elezioni europee e amministrative: quando, dove e per cosa si vota, tutto quello che c'è da sapere

Il giorno del voto è arrivato: urne aperte oggi (sabato 8 giugno), dalle ore 15 alle 23, e domenica 9, dalle ore 7 alle 23, per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo che spettano all'Italia. Inoltre, 17 comuni della provincia di Pescara sono chiamati all'elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale, 98 in tutto l'Abruzzo.

Si tratta di Comuni, esclusi Pescara e Montesilvano, con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, dove quindi non è previsto un eventuale turno di ballottaggio.

Dove si vota

Come detto, tutti i residenti della provincia sono chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento europeo. Riceveranno anche la scheda per le comunali i cittadini di Abbateggio, Bolognano, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Città Sant'Angelo, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Mocufo Pescara, Rosciano, Salle e Vicoli.

Cosa serve per votare

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori chiamati alle urne dovranno presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di uno dei seguenti documenti di identità: carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore abbia smarrito la tessera elettorale, o nel caso in cui tutti gli spazi sulla tessera elettorale siano occupati da timbri, è necessario richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza, che resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

L'accesso nella cabina elettorale è consentito al solo elettore, fatti salvi i casi di voto assistito. Per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto, la legge prevede infatti la presenza di accompagnatori.

Il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura che riproduca fotografie e filmati devono essere consegnati, pena una sanzione, ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.