Regionali, i candidati per la provincia di Pescara della lista "Abruzzo Insieme" a sostegno di Luciano D'Amico

Composta e presentata anche la lista per la provincia di Pescara di "Abruzzo Insieme - D'Amico presidente" che correrà alle elezioni regionali del 10 marzo. Una lista civica in appoggio al candidato del Patto per l'Abruzzo.

"Il valore dei candidati che la compongono sta nel caleidoscopio esperienziale che vi è rappresentato - si legge nella nota diffusa -: in essa sono riunite le espressioni più varie della società civile, che hanno scelto di sostenere D’Amico riconoscendone la capacità fattiva nel gestire un ente pubblico, che sia un ateneo o una società di trasporti. Si tratta di persone che, stanche nel vedere la malagestione portata avanti dalla giunta regionale uscente, vogliono darsi da fare per restituire all’Abruzzo il ruolo che merita". A presentarla la lista è stato il conigliere provinciale e vicesindaco di Scafa Gianni Chiacchia.

I candidati nella provincia di Pescara