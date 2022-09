Elezioni politiche, oltre un milione di abruzzesi al voto: a Pescara spostati alcuni seggi

Urne aperte dalle 7 alle 23 domani, domenica 25 settembre, per le elezioni politiche. Sono oltre un milione e 200 mila gli abruzzesi chiamati al voto. Tredici i deputati che saranno aletti (9 alla camera e 4 al senato) a fronte di 148 candidati per un'elezione che vedrà, complessivamente, l'assegnazione di 21 seggi in meno rispetto all'ultima tornata come previsto dalla riforma costituzionale approvata.

Gialla la scheda per il senato e rosa quella per la Camera. In quest'ultimo caso 6 dei deputati saranno eletti con sistema maggioritario, 3 con sistema maggioritario dove per vincere basta un voto in più. Tre i collegi sul territorio: Chieti e provincia, Pescara e i comuni della costa teramana e L'aquila con i comuni interni del teramano.

Votando solo il nome del candidato uninominale, il voto si estende anche alla lista o alle liste ad esso collegate. Si può anche barrare sia il nome del candidato che una delle liste collegate. Vietato il voto disgiunto.

Per quanto riguarda la città di Pescara alcune sezioni elettorali hanno subito uno spostamento. Ecco il dettaglio: