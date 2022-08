Elezioni politiche, Camillo D'Alessandro e Giulio Sottanelli i capolista del terzo polo abruzzese

Il terzo polo abruzzese annuncia i suoi capolista per le politiche del 25 settembre. A guidare la nuova alleanza per la corsa al senato sarà il coordinatore regionale e deputato uscente di Italia Viva Camillo d'Alessandro; alla Camera il coordinatore regionale di Azione e già deputato Guido Sottanelli (Azione).

“Lunedì – fanno sapere - presenteremo la nostra lista che per adesioni, copertura territoriale, novità ed entusiasmo rappresenterà la grande novità alle elezioni politiche. Con noi in campo saltano tutti i calcoli precostituiti di destra e sinistra. In Abruzzo c'è uno spazio enorme, una domanda di serietà, competenza e responsabilità rimasta senza risposta da troppo tempo. Porteremo l'Abruzzo alla Camera ed al Senato, un voto al terzo polo significa riportare Draghi alla guida del Paese, tutelare l'Abruzzo, ristabilire la migliore tradizione di governo”.