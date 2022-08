Elezioni politiche, Lorenzo Valloreja candidato in Abruzzo per la lista "Italexit"

Lorenzo Valloreja, presiente dell'associazione degli italiani amici della Russia, saggista e direttore de l’Ortis”, giornale d’informazione della galassia sovranista, sarà candidato in Abruzzo, al Senato, per la lista "Italexit" di Gianluigi Paragone. Valloreja si è detto fiero di poter dare il contributo a questa giovane forza politica che punta ad un cambiamento radicale nel nostro Paese:

"Questa mia affermazione è tanto vera quanto più si andranno a leggere i nominativi e soprattutto i programmi, proposti dai cosiddetti partiti di sistema. Tutti, infatti, si professano atlantisti, come se fossimo in presenza di un rito religioso, così come, allo stesso modo, ostentano il dogma dell’europeismo dimenticando, però, di dire che se l’inflazione è alle stelle (cosa che dovrebbe essere impossibile, stando al pensiero degli euroinomani, dato che, la moneta unica, è nata proprio per combattere l’inflazione) e l’economia è al collasso, la responsabilità è proprio di queste due ultime organizzazioni. Queste, infatti, in maniera cieca e insensata - anziché porsi, come il Vaticano e ancor di più come la Turchia (altro Paese Nato), a baluardo della trattativa e della moderazione - hanno sposato una causa che, in fin dei conti, sta ledendo e lederà sempre di più il nostro Paese."

L'uscita dall'Ue, prosegue Valloreja, è l'unica risposta possibile a questa emergenza e la messa in discussione della stessa Nato, che sarebbe ormai fuori controllo e con un alto grado di bellicosità.

"Soluzioni, queste, che possono essere attuate solo da un movimento come ItalExit, che ha insito, per l’appunto, nel proprio nome, il proprio programma d’azione. Un programma fatto di libertà, sovranità e rispetto dei più

sacrosanti principi costituzionali. Infine sono onorato di poter sostenere questa battaglia affianco di uomini e donne che più di me, in altri contesti ed altre situazioni, hanno dimostrato, plasticamente, la loro avversione a questo sistema unidirezionale ed imperante. Mi riferisco in particolar modo a Nunzia Alessandra Schilirò e a Stefano Puzzer. In altri termini, per ciò che ho scritto fino ad oggi e ciò che ho fatto nella mia vita, Italexit non poteva che essere il giusto approdo politico al mio percorso di lotta civile"