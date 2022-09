Elezioni politiche, Carfagna (Azione): "Nella campagna degli slogan il terzo polo è la proposta concreta"

Il leader di Azione Carlo Calenda ha mancato l'appuntamento elettorale al Marina di Pescara pare per un improvviso abbassamento di voce come riferisce l'agenzia Ansa, ma a fare le sue veci in città c'era Mara Carfagna.

“Nella campagna elettorale degli slogan non è difficile portare avanti una proposta concreta di sviluppo come quella del terzo polo ed il fatto che anche qui ci sia così tanta gente è la dimostrazione che in questo Paese c'è ancora spazio per un terzo polo”, ha detto esprimendo soddisfazione per le tante presenze registrate. Sul “no” di Draghi ad un ulteriore mandato ha aggiunto: “non poteva entrare a gamba tesa nella campagna elettorale, non avrebbe potuto rispondere di sì”.