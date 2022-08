Elezioni politiche, Giorgia Meloni arriva a Pescara in piazza salotto

Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni politiche in programma fra un mese esatto, il 25 settembre con l'arrivo degli esponenti nazionali dei partiti anche a Pescara e in Abruzzo. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sarà a Pescara mercoledì 31 agosto come annuncia il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. La Meloni sarà in piazza della Rinascita a partire dalle ore 18. Ricordiamo che la numero uno di Fratelli d'Italia è candidata nel collegio L'Aquila - Teramo per la Camera dei Deputati.