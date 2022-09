Elezioni politiche, il garante dei detenuti ai direttori delle carceri abruzzesi: sensibilizzateli al voto

Sensibilizzare i detenuti perché domenica 25 settembre esercitino il loro diritto di voto. Questo, in sintesi, il contenuto della nota che il garante dei detenuti della Regione Abruzzo Gianmarco Cifaldi ha inviato ai direttori degli istituti penitenziari del territorio.

Sono circa 1.700 i detenuti e ai direttori si chiede di far sì che partecipino al voto. Una partecipazione che, sottolinea il garante, “caratterizza un principio democratico fondamentale per il rinnovo dei rappresentanti del prossimo Parlamento.Il diritto-dovere di partecipare al voto costituisce un primo grande passo per recuperare il vero senso civico nella società”.