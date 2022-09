Elezioni politiche, seggi aperti fino alle 23: nel Pescarese 288.026 gli elettori chiamati alle urne

Aperti i seggi per le elezioni politiche 2022 anche in Abruzzo e a Pescara. Si vota dalle 7 alle 23 nella sola giornata di oggi domenica 25 settembre. Sono 1.214.984 i cittadini abruzzesi, di cui 619.921 donne e 595.063 uomini, che hanno diritto di voto: 381.399 in provincia di Chieti, 288.026 in quella di Pescara, 274.448 Teramo e 271.111 L'Aquila. Al voto andranno anche 6.784 diciottenni per la prima volta: 3.504 femmine e 3.280 maschi.

Importante anche il numero degli abruzzesi che voteranno nelle circoscrizioni estere: 88.321 femmine e 92.769 maschi. Alle precedenti elezioni politiche del 18 marzo 2018, in Abruzzo l'affluenza è stata del 75,2%, pari a 786.533 cittadini alle urne, più alta rispetto al resto d'Italia, del 72,9 % alla Camera e del 73,1% al Senato come riporta Ansa.