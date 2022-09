Elezioni politiche, nel collegio Pescara-Teramo la Meloni surclassa tutti, ma secondo è il M5s: lo "schiaffo" al Pd

Il collegio Pescara-Teramo non fa differenza: Giorgia Meloni stravince alla camera. Vince al coalizione con il 45,93 per cento e vince il partito che con il 26,78 per cento è primo e trascina il centrodestra a quello che, di fatto, è un trionfo. La Lega perl non spicca e, come nell'andamento nazionale, perde voti fermandosi al 7,80 per cento. Se dalla lista Noi Moderati di Maurizio Lupi il contributo è a dir poco minimale con lo 0,48 per cento delle preferenze, a portare a casa un importante risultato nella coalizione è Forza Italia che conquista l'11,16 per cento delle preferenze.

Necessario nel Partito democratico, come emerge anche dal dato nazionale, aprire una importante riflessione: con il suo 16,86 per cento è sotto il Movimento 5 Stelle. E' la compagine guidata da Giuseppe Conte a risultare secondo partito sul territorio con il 18,75, mentre l'ex ministro Luigi Di Maio con Impegno Civico si ferma allo 0,60. Numero quest'ultimo che unito a quello del Pd e degli altri alleati del centrosinistra attesta il risultato finale della coalizione al 22,65 per cento (Alleanza Verdi e sinistra 2,88 per cento e +Europa 1,99 per cento).

Azione di Calenda ottiene il 6,62 per cento. Seguono Unione Popolare con il 2,01 per cento delel preferenze, Italexit con l'1,96 per cento, Italia Sovrana e Popolare con l'1,07 per cento, Vita con lo 0,60 per cento e Alternativa per l'Italia con lo 0,32 per cento.

Resta il pesante dato dell'astensionismo che nel pescarese è scesa del 10,54 per cento rispetto al 2018.

(Le percentuali riportate si riferiscono al collegio Pescara-Teramo riportate sul sito Eligendo e riguardano 572 seggi scrutinati su 578).