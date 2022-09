Elezioni politiche, Caroselli (Pd): "Siamo il secondo partito in città, ripartiamo dalla Nuova Pescara"

“Il voto a Pescara è chiaro, il centrodestra ha vinto e il partito di Fratelli d'Italia guida questa affermazione. Nel centrosinistra il Partito democratico ha il dovere di guidare la ripartenza”.

Così in un post sul profilo facebook del Pd Pescara il segretario cittadino Antonio Caroselli sull'esito della consultazione elettorale. Se il partito a livello regionale è arrivato terzo con il Movimento 5 Stelle che lo ha scavalcato, sul territorio pescarese è invece secondo ed è questo il dato da cui ripartire per Caroselli. “Pescara – scrive - assegna al Pd una percentuale di voti tra le più alte in Abruzzo: il 18,84 per cento al Senato e il 19,82 per cento alla Camera. Lo spazio per una nuova stagione di alleanze c'è e la nostra comunità democratica ha il dovere e il compito di avviarla”. “In termini di voti assoluti i 'Democratici e progressisti' insieme al 'Movimento 5 Stelle' ed il 'Terzo Polo' di Calenda e Renzi superano i 30 mila voti contro i poco più che 25 mila voti del centro destra”, aggiunge lasciando immaginare una riapertura di dialogo con le due forze politiche cassate dal segretario nazionale Enrico Letta verso cui oggi tutti puntano il dito.

“Con questo dato serve ora rilanciare ancora con più convinzione il progetto lungo della Nuova Pescara – prosegue il segretario cittadino del Partito democratico -. Abbiamo, nei quasi cinque anni di legislatura, dirottato risorse per 105 milioni di euro e contribuito ad aiutare la partecipazione senza distrazioni dei consiglieri dei tre Comuni di Montesilvano, Spoltore e Pescara, per la formazione della 'città nuova'”. Il suo grazie, infine, lo rivolge ai candidati metropolitani del Pd Luciano Di Lorito e Stefania Catalano, ai due capolista eletti rispettivamente alla camera e il senato Luciano D'Alfonso e Michele Fina “che hanno fatto tutto ciò che si poteva fare per provare ad affermare le nostre ragioni”. Grazie, infine, ai “tanti militanti, segretari di circolo cittadini, i Giovani democratici sono stati giorno e notte per un mese il motore dell'entusiasmo che da oggi dovrà essere trasformato in energia trasformatrice verso le prossime sfide che ci attendono in regione e in città”, conclude Caroselli.

I risultati elettorali nel comune di Pescara

In città il centrodestra si conferma la forza vincente sia alla camera che al senato ottenendo nel primo caso il 42,41 per cento dei voti e nel secondo il 43,70 per cento delle preferenze con Fratelli d'Italia primo partito.

A differenza del dato regionale sul territorio comunale è il Partito democratico ad affermarsi come secondo partito mettendosi alle spalle il Movimento 5 Stelle: per il Pd alla camera le preferenze sono pari al 19,82 per cento, alla camera al 18,84 per cento. La coalizione di centrosinistra, nel complesso, chiude la tornata elettorale con il 26,32 per cento dei voti alla camera e il 25,11 al senato. Male in coalizione, anche sul territorio pescarese, Impegno Civico di Luigi Di Maio che nella corsa alla camera chiude allo 0,60 per cento alla camera e con uno 0,61 per cento al senato. In coalizione anche Alleanza Verdi e Sinistra (3,48 per cento di preferenze alla camera e 3,25 al senato) e +Europa (2,45 ala camera e 2,41 al senato).

Il Movimento 5 Stelle è terzo partito con il 17,53 per cento dei voti alla camera e il 17,87 al senato.

Questi i risultati degli altri partiti candidati: Azione (7,18 camera e 7,09 senato), Unione Popolare (2,64 camera e 2,30 senato), Italexit (1,88 camera e 1,91 senato), Italia sovrana e popolare ( 1,15 camera e 1,35 al senato), Vita (0,58 camera e 0,23 senato) e Alternativa per l'Italia (0,24 camera e 0,23 al senato).