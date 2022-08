Elezioni politiche, i candidati in Abruzzo di "Italia sovrana e popolare"

Presentati i nomi dei candidati alle prossime elezioni politiche per l'Abruzzo, della lista "Itala sovrana e popolare", che unisce e rappresenta Riconquistare l’Italia, Partito Comunista, Ancora Italia ed altre associazioni. Le firme (1.225 nella nostra regione) e le relative liste sono state depositate nella Corte d'appello dell'Aquila.

I candidati di Italia Sovrana e Popolare in Abruzzo sono:

Camera Uninominale: Collegio n. 01 (Chieti) – Nobile Dell’Orefice; collegio n. 02 (Pescara), – Lorenzo D’Onofrio; Collegio n. 03 (L’Aquila) – Daniela Franciosi.

Camera plurinominale: Giovanna Coricciati, Lorenzo D’Onofrio, Paola Piccone, Umberto Mariani.

Senato uninominale: Collegio n. 01 (Abruzzo) – Gianluca Baldini.

Senato plurinominale: Antonio Felice, Stefania De Leonibus, Giuseppe Redondi.

“Le oltre 60mila firme raccolte in pochissimo tempo sono la perfetta fotografia della grande speranza che il popolo nutre verso questo nostro grande progetto di trasformazione della società italiana. È nostro desiderio ringraziare

tutti i nostri militanti per il duro lavoro svolto, i nostri simpatizzanti e gli elettori di Italia Sovrana e popolare”.

“Ora ci attende una campagna elettorale entusiasmante che ci vedrà impegnati in ogni angolo d’Abruzzo e d’Italia, per far conoscere il nostro programma”.