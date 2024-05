Elezioni, la Asl assicura il rilascio di certificazioni sanitarie per il voto assistito

In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo e delle elezioni amministrative dei sindaci e dei consigli comunali nella provincia di Pescara, previste sabato 8 e domenica 9 giugno, la Asl assicura il servizio di rilascio dei certificati per il voto assistito.

A tale scopo i centri erogazione servizi (Cers) saranno aperti l’8 e il 9 giugno dalle ore 9 alle ore 15.

Questi i centri erogazione servizi che saranno aperti: Cers di Pescara - via Rieti, 47; Cers di Cepagatti – via da Denominare, 4; Cers di Montesilvano – via D’Agnese, 33; Cers di Città Sant'Angelo – largo Baiocchi, 1; Cers di Scafa– via della Stazione, 61; Cers di Penne – via Clemente De Caesaris, 107; Cers di Popoli – via Aldo Moro, 10.