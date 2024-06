Elezioni europee: chi sono i 14 candidati in Abruzzo

Sono 14 i candidati abruzzesi all'europarlamento, su un totale di 214 candidati della circoscrizione Italia Meridionale. Si vota sabato 8 e domenica 9 giugno fino alle 23, lo spoglio inizierà subito dopo.

Per Fratelli d'Italia ci sono Nicola D'Ambrosio e Giovanna Greco, per Forza Italia Eliseo Iannini e Antonella Ballone, per la Lega Laura Cucchiarella, per il Pd Manola Di Pasquale, per il M5s Valentina Corneli e Fabio Stella, per Azione Libera D'Amelio, per Avs Giulia Persico, per Libertà Dino Rossi, per Pace Terra Dignità Maurizio Acerbo, Ilaria Leonardis e Paolo Della Ventura.

Elezioni europee

Sono 1.152.301 gli elettori abruzzesi chiamati al voto per le europee di sabato e domenica; 590.377 sono donne e 561.924 sono uomini.

Del totale, gli elettori sono 358.279 nel Chietino, 258.096 nell'Aquilano, 273.489 nel Pescarese e 262.437 nel Teramano. Si vota sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Le sezioni, nel complesso, sono 1.633.