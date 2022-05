Elezioni comunali, a Spoltore il M5s sosterrà il centrosinistra e la candidata sindaco Trulli

Il M5s ufficializza la sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative in programma a Spoltore domenica 12 giugno. Ad annunciare la lista è la capogruppo del Movimento 5 Stelle di Spoltore, Filomena Passarelli che spiega come i candidati consiglieri pentastellati sosterranno il centrosinistra e la candidata sindaco Chiara Trulli:

“Dopo il duro lavoro svolto in questi ultimi 5 anni, il movimento non intende fermarsi ma vuole proseguire il proprio mandato al servizio dei cittadini spoltoresi. Proprio questa mattina ho ritirato la certificazione ufficiale della lista del Movimento 5 Stelle Spoltore a firma del presidente del M5S Giuseppe Conte e questo ci permette di poter annunciare ufficialmente la nostra presenza nell’imminente tornata elettorale. Siamo pronti per questo intenso mese di campagna elettorale che ci aspetta e non vediamo l’ora di tornare, con la fine dell’emergenza pandemica, a contatto con la cittadinanza e con la nostra comunità. Comunicheremo presto un ricco calendario di evento a cui, fin da subito, invitiamo gli spoltoresi a partecipare numerosi”.

Il M5s intende costruire un programma assieme al centrosinistra con alcuni temi cardine al centro dell'azione politica, ovvero ambiente, innovazione, partecipazione e Nuova Pescara.